Глава Полиции безопасности Эстонии: ничего страшного, что нарвитяне посмотрели концерт в Ивангороде

Комментируя концерт в честь 9 Мая в Ивангороде, посмотреть который собрались сотни нарвитян, Арнольд Синисалу сказал, что ничего страшного в этом нет: людям просто было любопытно, пишет Err.ee.

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В передаче "Интервью недели" Синисалу заявил, что день, конечно, еще не закончился, но в целом все прошло достаточно спокойно. По его мнению, ничего страшного в том, что нарвитяне пришли смотреть концерт, нет.

"Люди хотят посмотреть, что там получится. Для Ивангорода это вообще, наверное, самое крупное мероприятие, за последние 30 лет. Но ничего страшного, пусть люди чувствуют себя хорошо", — считает Синисалу.

В ответ на ивангородский концерт в Нарве был вывешен плакат с надписью "Путин — военный преступник". Синисалу подчеркнул, что этот плакат правдив, поскольку суд выдал санкцию на арест Путина, а снимать его Эстония не собиралась. "Мы свободная страна, поэтому делаем, что нам надо, а не то, что кому-то нравится или не нравится", — отметил Синисалу.

Руководитель КаПо поделился информацией о том, что правоохранительные органы готовились к 9 мая в течение нескольких недель, поэтому и серьезных инцидентов не было.

Синисалу на протяжении всех лет полномочий в должности генерального директора КаПо заявлял, что пятой колонны в Эстонии нет: "Я считаю, что пятой колонны у нас нет. У нас живут разные люди, и русскоязычные люди тоже очень разные. Как юрист, я считаю, что пятая колонна — это сильная организация, но в Эстонии такой нет. Есть люди, которым не нравится, например, правительство, но такие люди есть и среди эстонцев, которых мы пятой колонной не называем. Я считаю, что неправильно и несправедливо постоянно называть людей пятой колонной, и это нужно прекратить делать".