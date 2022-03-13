Глава Польши допускает изменение позиции НАТО, если Россия применит в Украине химическое оружие
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

НАТО пересмотрит свою позицию не вступать в конфликт в Украине, если Россия применит химическое оружие, заявил президент Польши Анджей Дуда.

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"Если вы спросите меня, может ли Путин использовать химическое оружие, то, по моему мнению, сейчас Путин может применить все, что придет ему в голову, особенно сейчас, когда у него трудности. Он уже проиграл войну с политической точки зрения и также с военной точки зрения очевидно не выигрывает", — сказал Дуда в интервью BBC.

Применение средств массового уничтожения изменит все правила, считает президент Польши, и НАТО нужно будет действовать.

Как уже сообщалось, генеральный сектеретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag допустил, что Россия готовится применить химическое оружие, хотя обвиняет в таких планах Украину.

"Мы с ужасом наблюдаем рост числа жертв среди гражданского населения и напрасный ущерб, наносимый российскими войсками. Украинцы мужественно и решительно сопротивляются, но следующие несколько дней, вероятно, будут еще более разрушительными", — генсек Североатлантического альянса.

В интервью Столтенберг в очередной раз отверг призывы к НАТО установить бесполетную зону над Украиной, что означало бы прямую конфронтацию с российскими войсками.

Россия начала вторжение в Украину утром 24 февраля.

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