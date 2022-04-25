Глава региона: Российские войска обстреляли станцию в Львовской области

Утром 25 апреля в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" - об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествий, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет", - написал он.

По его данным, ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские войска выпускали их из самолетов стратегической авиации. Одна ракета на территории Львовской области была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск ВСУ Украины.

Утром 25 апреля глава украинских железных дорог (АО "Укрзализныця") Александр Камышин сообщал, что под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Минобороны России в утренней сводке не сообщало об обстрелах на железной дороге.

В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.