Глава Росгвардии: мятеж "Вагнера" был "инспирирован" западными спецслужбами, а само ведомство получит танки

Глава Росгвардии Виктор Золотов в комментарии государственному агентству РИА "Новости" заявил, что к организации вооруженного бунта ЧВК "Вагнер" могут быть причастны страны Запада. Руководитель ведомства, ответственного за внутреннюю безопасность в России, дал публичный комментарий впервые после мятежа, начавшегося вечером пятницы.

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По словам Золотова, "мятеж был инспирирован Западом и наложился на личные амбиции Пригожина". Каких-либо доказательств в подтверждение своих слов глава Росгвардии не привел.

Золотов обосновал свои обвинения тем, что, как писали западные СМИ, разведка США заранее узнала о готовящемся мятеже. Впрочем, он заявил, что у российских силовиков эта информация тоже была, в том числе, в отличие от американских коллег, о возможных датах бунта. Несмотря на это (и тот факт, что наемники Пригожина легко взяли Ростов-на-Дону и продвигались далее в сторону Москву), работу правоохранительных органов по противодействию ЧВК "Вагнер" глава Росгвардии оценил как "великолепную".

По словам силовика, наемникам удалось так быстро пройти по стране, потому что основные силы различных ведомств были сконцентрированы вокруг Москвы. Захватить российскую столицу, по оценке Золотова, "вагнеровцы" не смогли бы.

Также глава Росгвардии заявил, что его подразделения получат тяжелое вооружение и танки, этот вопрос уже обсуждался с Путиным, который сегодня выступил перед военными на Соборной площади Московского Кремля.

Вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" начался вечером пятницы, 23 июня. Спустя почти сутки стало известно, что наемники прекратили свой "марш справедливости" примерно в 200 км от Москвы. Глава Росгвардии, которая ответственна за обеспечение внутренней безопасности в РФ, ранее не комментировал действия своих подчиненных в ходе подавления бунта.