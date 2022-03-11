Глава RT Маргарита Симонян стала подозреваемой по уголовному делу в Киеве

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала в своем фейсбуке, что Маргарита Симонян стала подозреваемой в совершении уголовного преступления. Конкретные статью и обвинение Венедиктова не уточнила.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

""Россия, мать, забери Донбасс домой" — это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание", — написала генпрокурор.

"Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус в Украине — подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", — говорится в заявлении Венедиктовой.

По ее словам, в ближайшее время Симонян будет объявлена в международный розыск. "По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину", — уточнила Венедиктова.

Симонян эти новости пока еще не комментировала.