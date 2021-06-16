Глава Ryanair расказал о принуждении пилота к посадке в Минске

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, выступая во вторник, 15 июня в комитете по транспорту палаты общин парламента Великобритании, рассказал о том, что белорусские диспетчеры подвергли "значительному давлению" пилота самолета авиакомпании, совершавшего рейс Афины – Вильнюс,для того, чтобы заставить его приземлиться в аэропорту Минска. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.

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Менеджер сообщил, что минские авиадиспетчеры заявили о "реальной угрозе" и предупредили, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы, то "бомба на борту будет взорвана". По словам О'Лири, капитан воздушного суда неоднократно просил соединить его с операционным центром Ryanair в Варшаве, но диспетчеры ему в этом отказали. "Ему сказали: "В Ryanair не отвечают на телефонные звонки", что является "полной неправдой", - заявил глава авиакомпании. "Это было явное и преднамеренное нарушение всех международных авиационных правил, норм и кодексов безопасности", - сказал он.

После того, как самолет приземлился, несколько "неизвестных лиц" поднялись на борт самолета с видеокамерами, расскал О'Лири.Они "неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что посадка в Минске была добровольной". Пилоты и члены команды лайнера, подчеркнул исполнительный директор Ryanair, отказались сделать такое заявление. О'Лири также уточнил, что после принудительной посадки пассажиров и экипаж доставили в здание минского аэропорта, а капитан остался на борту, но каждый раз, когда он выходил из кабины, его сопровождал вооруженный охранник. По словам главы Ryanair, "это была очень враждебная атмосфера".

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить экстренную посадку в Минске. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. После посадки самолета Ryanair в Минске, вопреки поступавшим ранее сообщениям, бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевичи его спутница, гражданка России Софья Сапега. Совет ЕС после инцидента призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.