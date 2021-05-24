Глава Ryanair: угон при поддержке государства, на борту могли быть агенты КГБ
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В истории европейской авиации еще не было такого случая, как инцидент с экстренной посадкой рейса RyanAir в Минске. Об этом в разговоре с NewsTalk заявил исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, сообщает портал телеканала "Дождь".

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"Это был случай поддерживаемого государством угона… поддерживаемого государством пиратства", — сказал глава авиакомпании.

Он назвал произошедшее "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, потому что они находились под надзором вооруженных силовиков, пока их сумки досматривали.

О'Лири добавил, что в авиакомпании считают, что на борту самолета находились агенты Комитета госбезопасности Беларуси (КГБ). "Судя по всему, целью властей было высадить журналиста и его спутницу. Мы подозреваем, что в аэропорту [Минска] также вышли несколько агентов КГБ", — сказал он.

Как сообщалось, 23 мая самолет Ryanair, в котором летел оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Самолет по личному приказу Александра Лукашенко сопровождал истребитель. Протасевич был задержан в аэропорту Минска.

На борту самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, находился 171 пассажир из 12 стран.

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