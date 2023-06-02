Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен просит увеличить присутствие сил НАТО в регионе в ответ на агрессию России в Украине, так как Литва не хочет стать "еще одной Бучей или Мариуполем".

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"Особенно мы просим увеличить боевые группы сил передового присутствия НАТО до уровня бригад, обеспечить надежный потенциал противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии, усилить размещение оборудования и резервов НАТО в государствах Балтии", — сказала Чмилите-Нильсен, открывая в пятницу встречу на высоком уровне спикеров парламентов государств-членов НАТО.

"Видя зверские преступления, совершаемые российской армией, и уровень бесчеловечности и жестокости, мы не хотим стать еще одной Буче или Мариуполем", — сказала глава парламента.

В прошлом году после освобождения от россиян пригорода Киева Бучи были обнаружены массовые захоронения убитых мирных жителей, а Мариуполь был сильно разрушен во время войны, и там также происходили убийства жителей.

Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Литва готова инвестировать в свой военный потенциал и инфраструктуру.

"Обязательства Литвы подкреплены не только словами, но и финансированием: Сейм Литвы принял решение увеличить расходы на оборону более чем до 2,5%", — сказала она.

По словам председателя Сейма, безопасность — это ключ к процветанию страны, и только решив проблемы безопасности, можно добиться прогресса в других областях.

Она отметила, что роль Украины в остановке российского наступления важна для европейской безопасности, поэтому Сейм Литвы выразил политическую волю пригласить Украину вступить в НАТО.

"Я твердо уверена, что это может стать одним из самых важных решений Вильнюсского саммита. Мы должны всестороннее поддержать Украину. В любом случае, хочу заверить председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, что в подтверждение того, что Литва намерена быть вместе с Украиной до победы, Сейм Литвы принял решение не снимать флаг Украины с этой трибуны до тех пор, пока продолжается вторжение России", — сказала Чмилите-Нильсен.

Во встрече глав парламентов государств-членов НАТО, которая открылась в пятницу в здании Сейма в Вильнюсе, принимают участие спикеры парламентов 25 стран-членов НАТО и делегации из 31 государства. Среди них — председатель Верховной Рады Украины, первый вице-спикер парламента Королевства Швеция, президент Парламентской ассамблеи НАТО и помощник генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии.