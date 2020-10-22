Глава Службы внешней разведки РФ прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко
Foto: Sputnik/Scanpix

Глава СВР РФ прибыл в Минск для встречи с президентом. В сентябре Нарышкин говорил, что за протестами в Белоруссии стоят США, которые «опекают» лидеров оппозиции и готовят провокации

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Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прибыл в Минск. Об этом сообщает близкий к президенту Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Нарышкин должен сегодня встретиться с президентом республики Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

РБК направил запрос в пресс-бюро СВР.

В сентябре Нарышкин заявлял, что за протестами, вспыхнувшими в Белоруссии после августовских президентских выборов, стоят Соединенные Штаты. По его словам, Вашингтон взял под "плотную опеку" экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционеров.

Глава СВР говорил, что США намерены сделать из них народных лидеров. Для этих целей Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование белорусских антиправительственных сил: на американские деньги готовятся блогеры, продвигаются протестные идеи в социальных сетях, организовываются массовые акции.

Тихановская в ответ на это заявила, что единственной причиной продолжающихся в Белоруссии протестов является отказ Лукашенко уйти после поражения на выборах.

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