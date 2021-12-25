Глава СНБО Украины Данилов не считает вторжение России неминуемым

По словам Алексея Данилова, Киев не фиксирует критического наращивания войск РФ у границ Украины. Он предупредил, что в случае вторжения на защиту Украины встанет все украинское общество.

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Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает угрозу неминуемого вторжения России в его страну в данный момент маловероятной. Правительство в Киеве пока не фиксирует критического наращивания российских войск на совместной границе, заявил он в интервью агентству AFP, обнародованном в субботу, 25 декабря.

По словам Данилова, Россия с октября увеличила численность войск на границе с Украиной с 93 до 104 тысяч военнослужащих. "Мы не видим в этом критического наращивания сил", — сказал он, отметив, что для Украины "угроза существует каждый день независимо от того, сколько солдат Москва направит к границе". При этом Данилов предупредил, что в случае вторжения Украину будет защищать все украинское общество.

Данилов: "Россия хочет разрушить нашу страну"

Глава СНБО выразил мнение, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Украину и воссоздать СССР. В настоящее время Кремль, по его словам, стремится дестабилизировать Украину изнутри путем кибератак и энергетического кризиса.

Советник президента Украины Владимира Зеленского полагает, что если этот план не удастся, то Россия прибегнет к другим мерам, в том числе военным. "Они хотят разрушить нашу страну, чтобы она перестала существовать в ее нынешних границах", — подчеркнул он.

Российско-украинский конфликт

Конфликт между Россией и Украиной усиливается уже многие недели. Киев и правительства западных стран с середины ноября обвиняют Россию в переброске десятков тысяч военнослужащих к границе с Украиной. Москва отрицает планы вторжения в Украину и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении этой страны и проведении маневров возле российских границ.

На востоке Украины с 2014 года идет война между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. Украина и Запад обвиняют Москву в оказании военной помощи сепаратистам. Кремль отрицает это.

Алексей Данилов — бывший мэр города Луганск, который находится на территории Донбасса, подконтрольной сепаратистам.