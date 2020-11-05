Глава спецслужбы ФРГ предупреждает об исламистской угрозе в Германии

Исламистский теракт в Германии может произойти в любое время, считает Томас Хальденванг. Он призвал правоохранителей внимательно следить за "уже известными опасными элементами".

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Правоохранители в Германии сейчас должны быть "очень бдительны" перед лицом угрозы со стороны исламистских экстремистов, заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) в интервью телеканану ARD, вышедшему в четверг, 5 ноября. По словам главы спецслужбы ФРГ, в связи с терактами последних недель необходимо внимательно следить за "уже известными опасными элементами". Среди них наверняка есть те, кто задумывался о совершении аналогичных преступлений, считает Хальденванг.

В то же время глава спецслужбы подчеркнул, что уровень опасности, по оценкам ведомства, не изменился. "В прошлом я всегда говорил, что уровень опасности исламистского террора неизменно высок", сказал Хальденванг. По его словам, исламистский теракт может произойти в любое время и в Германии.

Основной причиной терактов последних недель глава спецслужбы считает карикатуры на пророка Мухаммеда во Франции, которые "заставили кипеть эмоции исламистов". Спецслужбы учитывают тот факт, что и в Германии в определенных кругах активно обсуждаются эти события, проявляя солидарность, подчеркнул Хальденванг.

Во Франкфурте запретили демонстрацию против карикатур на Мухаммеда

Накануне во Франкфурте-на-Майне запретили демонстрацию против карикатур на пророка Мухаммеда и парижского сатирического журнала Charlie Hebdo. Отказ власти города обосновали тем, что демонстрация на 200 участников угрожает общественному порядку и безопасности. "После невероятно жестоких терактов во Франции и Австрии Европа скорбит вместе с близкими жертв. Именно сейчас демонстрация против Charlie Hebdo в нашем либеральном и открытом миру городе неприемлема", — подчеркнул член городского совета Маркус Франк (Markus Frank).

Франк отметил, что свобода мнения и собраний — это высшее благо, однако сейчас необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Исламистские теракты во Франции и в Австрии

В последние недели Европу сотрясла череда исламистских терактов. Первым стало нападение в пригороде Парижа:18-летний чеченец Абдуллах А., который получил во Франции политическое убежище, обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати за то, что он на уроке, посвященном свободе слова, показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Спустя несколько дней мужчина с ножом ворвался в католическую базилику Нотр-Дам в Ницце и напал на посетителей. Три человека погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший "Аллаху акбар!", при задержании получил огнестрельное ранение, в настоящий момент он находится в больнице.

2 ноября 20-летний выходец из Северной Македонии устроил стрельбу в центре Вены. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 23 получили ранения.