Глава спецслужбы ФРГ: шпионская активность РФ в Германии выросла до уровня холодной войны

Разведывательная активность России в ФРГ выросла до уровня времен холодной войны, считает глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг. Свое мнение руководитель германской спецслужбы изложил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 июня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Достигнутый уровень был известен нам лишь из времен холодной войны", - заявил он, уточнив, что российская разведка испытывает к Германии многоплановый интерес "практически во всех областях политики" - это и внешняя политика, и политика вооружений, оборонная политика и политика ЕС, и в первую очередь - политика санкций против России.

"Методы становятся все грубее, а средства - все более жестокими", - отметил Томас Хальденванг, напомнив об убийстве в Берлине в 2019 году Зелимхана Хангошвили, в котором Федеральная прокуратура обвиняет российские государственные структуры. По словам главы Федерального ведомства по охране конституции, используя большое количество агентов, российские спецслужбы пытаются "установить контакты в среде лиц, принимающих политические решения".

В свою очередь глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль подчеркнул в совместном интервью с Хальденвангом, говоря о таких странах, как Китай и Россия, что они используют в Германии в целях разведки "новые средства". По его словам, при помощи самых разнообразных методов эти страны пытаются обеспечить себе преимущества и посеять раздор между западными государствами.