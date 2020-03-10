Глава староверов всего мира заявил о возможности заразиться коронавирусом через причастие

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов выразил несогласие с заявлениями о невозможности заражение коронавирусом нового типа через причастие, сообщает "Интерфакс"

Причастие не обладает дезинфицирующими свойствами, так как дезинфекция предусматривает уничтожение вирусов и бактерий, являющихся творениями бога, уверен Севастьянов. Он полагает, что бог не станет уничтожать свои творения, поэтому человеку необходимо самостоятельно принимать меры для защиты от коронавируса.

При этом глава староверов отметил, что человечество относится к природе, "как вирус", и ему не стоит обижаться, когда природа "платит взаимностью".