Глава Twitter выставил первый твит в истории сервиса на аукцион
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Джек Дорси разместил первый твит на онлайн-аукционе Valuables, к вечеру 6 марта максимальная ставка достигла $2 млн. Покупатель получит цифровой сертификат, заверенный его автором, сама публикация останется в Twitter.

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Глава Twitter Джек Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он опубликовал в своем аккаунте.

Публикация с текстом «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr») была сделана самим Дорси 21 марта 2006 года.

Как следует из данных платформы, по состоянию на 18:50 мск 6 марта самая большая ставка составляет $2 млн, предложение сделал основатель компании Tron Foundation Джастин Сан.

За час до этого самое высокое предложение — $1,5 млн — поступило от основателя компании Bridge Oracle Хакана Эстави.

Согласно пояснению онлайн-платформы, победитель аукциона получит цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. Покупатель в дальнейшем сможет перепродать сертификат на Valuables или хранить его «в своей частной коллекции». По сути, как пишет The Verge, покупку можно назвать автографом. Сама публикация останется в Twitter.

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