Глава Twitter выставил первый твит в истории сервиса на аукцион

Джек Дорси разместил первый твит на онлайн-аукционе Valuables, к вечеру 6 марта максимальная ставка достигла $2 млн. Покупатель получит цифровой сертификат, заверенный его автором, сама публикация останется в Twitter.

Глава Twitter Джек Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он опубликовал в своем аккаунте.

Публикация с текстом «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr») была сделана самим Дорси 21 марта 2006 года.

just setting up my twttr