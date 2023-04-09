Глава УПЦ Онуфрий заявил, что у него нет российского паспорта

Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий заявил, что у него нет российского паспорта и гражданином России он себя не считает. Ранее украинские журналисты опубликовали расследование, по данным которого предстоятель УПЦ в 2002-м и 2003-м годах получал паспорт гражданина России.

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В своем заявлении, размещенном на официальном сайте УПЦ, Онуфрий объясняет, что во времена Советского Союза учился в Московской духовной семинарии в Троице-Сергиевой лавре. До этого он решил уйти из университета в Черновцах и стать священником.

По его словам, после распада СССР он де-факто имел гражданство России, поскольку имел в этой стране постоянную прописку, и приобрел также украинский паспорт.

"Российское гражданство при этом автоматически продолжилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал, - пишет при этом Онуфрий. – Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения".

"Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта", - сказано в заявлении. Онуфрий не уточняет, когда именно он отказался от гражданства России.

В пятницу журналисты издания "Украинская правда" опубликовали расследование, в котором в числе прочего фигурируют фотографии российского паспорта Онуфрия из системы "Роспаспорт". Судя по этому документу, внутренний российский паспорт главы УПЦ был выдан в марте 2002 года, а для выезда за рубеж – летом 2003-го.

По данным "Украинской правды", российские паспорта также есть у более чем 20 служителей УПЦ.

До войны с Россией Украинская православная церковь была известна как УПЦ (МП), однако в мае 2022 года она провела собор, по итогам которого заявила о независимости от Московского патриархата. При этом дискуссии, стала ли УПЦ действительно независимой от Москвы, продолжаются до сих пор. Многие епископы и священники не поддерживают отдаление УПЦ от Москвы.

В своем заявлении Онуфрий подчеркивает, что "выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию".