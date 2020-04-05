Глава ведомства канцлера ФРГ не исключает ухудшения ситуации с Covid-19

Хельге Браун полагает, что пик пандемии коронавируса в Германии еще не пройден и снимать связанные с нею ограничения пока рано.

Распространение коронавирусной инфекции в Германии в последние дни слегка замедлилось, свидетельствуют данные Института Роберта Коха, являющегося одной из самых авторитетных организаций в стране в области борьбы с инфекционными заболеваниями. Однако в ведомстве федерального канцлера предостерегают от преждевременной радости. "Время, в которое число инфицированных коронавирусом достигнет пика, нам еще предстоит пережить", заявил в воскресенье, 5 апреля, глава ведомстваХельге Браун в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам Брауна, ослабление действующих сейчас в Германии мер предосторожности, направленных на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2, из чисто экономических соображений — "это не вариант".

Ведь опасность перегрузки системы здравоохранения Германии по-прежнему остается реальной. "Представление о том, что мы в Германии, возможно, в скором времени больше не сможем обеспечить уход за некоторыми пациентами в больницах, настолько серьезно, что я должен сказать: самое главное сейчас — это избежать такого развития событий", — заявил политик. "И только затем с большим отрывом (по степени важности. — Ред.) идет вопрос экономики," — добавил он.

Основным фактором для ослабления мер, направленных на борьбу с COVID-19, должно стать дальнейшее замедление распространения инфекции в Германии, заявил Браун. До введения нынешних ограничений число пациентов с коронавирусом в стране удваивалось каждые три дня. Чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, необходимо, чтобы число заражений удваивалось медленнее, чем раз в 10 дней. "Скорее, раз в 12 или 14 дней", — уточнил он.

По данным Института Роберта Коха на воскресенье, 5 апреля, число заражений коронавирусом в ФРГ достигло 91 714 случаев. Со времени начала распространения инфекции в стране от нее скончались 1342 человека. За прошедшие сутки с 4 по 5 апреля диагноз коронавируса подтвердился у 5936 пациентов.

Поначалу правительство Германии ожидало, что пациенты с коронавирусом будут находиться в реанимации около 10 дней, то есть не столь продолжительно, как больные в других странах. "Сейчас же мы опасаемся, что время, в которое пациенту проводят искусственную вентиляцию легких, будет становиться все более длительным, поскольку среди зараженных оказывается все больше пожилых людей".

Реагируя на критику продолжительного закрытия школ, Браун отметил, что заболевание, вызываемое коронавирусом, протекает у детей, как правило, не так тяжело, как у взрослых.

"Однако представить себе, что они будут на школьном дворе на сто процентов соблюдать предписанные меры предосторожности, нереалистично", — добавил политик. При этом существует опасность возникновения новых цепочек заражения в случае, когда школьники, придя домой, встречаются со своими бабушками и дедушками, сказал Браун.

Тем временем министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль также высказался против ослабления мер предосторожности в ближайшее время. "Людям в нашей стране удалось с помощью ответственного поведения добиться отсутствия резкого роста числа заражений. Однако объявлять о том, что опасность миновала, еще рано", — сказал Хубертус Хайль в интервью газете Welt, опубликованном в субботу, 4 апреля.

В свою очередь заместитель главы Свободной демократической партии (СвДП) Катя Зудинг призвала правительство к скорейшей разработке плана по выходу из ситуации локдауна. По ее мнению, без правильной кризисной коммуникации поддержка действующих мер предосторожности населением будет только падать.

1 апреля канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель договорились принять после пасхальных праздников (12-13 апреля) решение о том, будут ли продлены ограничительные меры, направленные на борьбу с корнавирусом. По данным на сегодняшний день, действие этих мер должно закончиться 19 апреля.