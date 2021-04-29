Глава Внуково объяснил уход самолета с Навальным на запасной аэродром

Самолет, на котором политик Алексей Навальный должен был прилететь из Берлина 17 января, ушел на запасной аэродром из-за "случайности", сказал глава Внуково Виталий Ванцев. "Просто так" это сделать было нельзя, уверяет он.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

17 января самолет вместе с политиком Алексеем Навальным должен был прилететь из Берлина во Внуково, где ждали многочисленные сторонники оппозиционера, но в последний момент командир экипажа решил уйти на запасной аэродром — в Шереметьево.

"Это была случайность. Никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову это делать (менять аэропорт прибытия) просто так", — заявил в интервью РБК совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

В эту неделю в середине января из-за большого снегопада закрывались и Шереметьево, и Домодедово (они не успевали убирать полосу), а Внуково, наоборот, принимал борты в качестве запасного аэропорта, напомнил бизнесмен. "Но мы тоже неидеальны, и у нас бывают моменты, когда происходят какие-то сбои", — сказал он.

В момент приземления самолета с Навальным Внуково временно не могло принимать рейсы из-за того, что во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. "В тот день Москва стояла [из-за снегопада], аэропорты работали, поэтому, конечно, от такого напряжения всякое могло произойти", — вспоминает теперь бизнесмен.

По его словам, эту щетку вытащили достаточно быстро — в течение 15 минут, после чего аэропорт возобновил работу. "Самолет уходит на запасной аэродром по решению командира корабля. Только он может принять решение покрутиться в воздухе в зависимости от наличия запасного топлива или уйти на запасной аэродром", — отметил Ванцев. Вместе с самолетом оппозиционера на запасной аэродром ушли еще три лайнера, но один из них развернулся и вернулся во Внуково, потому что там уже расчистили полосу, утверждает он.