Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма Covid
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет портал РБК.

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"Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом нам придется все начинать сначала", — сказал он на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам главы ВОЗ, пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. Так, к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере 70%.

"Если эти цели будут достигнуты, только так мы сможем положить конец пандемии и восстановить глобальную экономику", — отметил глава ВОЗ.

В начале июля ВОЗ включила в свой список для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring) штамм коронавируса, который был обнаружен на территории России. В этот список попадают варианты COVID-19, мутации которых предположительно могут менять свойства коронавируса и представлять потенциальную угрозу массового заражения. Помимо российского, в перечень входит еще 11 штаммов, в том числе из Колумбии, Индонезии, Бразилии и Филиппин.

Если информация по штамму подтвердится, его переносят в список вариантов, представляющих интерес (VOI—Variants of Interest). Пока в нем четыре пункта — это штаммы "эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "йота" (США) "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу). Последний, в частности, к 20 июля распространился в 30 странах, сообщили в ВОЗ.

В основной список (VOC — Variants of Concern) включают штаммы, вызывающие опасения. Пока таких четыре. Это "альфа" (обнаружен в Великобритании), "бета" (Южная Африка), "гамма" (Бразилия) и "дельта" (Индия).

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