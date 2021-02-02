Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию Covid-19

Коронавирусной инфекцией можно управлять. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге, передает РБК.

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Он напомнил, что число новых случаев Covid-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд. И, хотя есть страны с ростом заболеваемости, на глобальном уровне это является обнадеживающей новостью.

"Это демонстрирует, что вирусом можно управлять даже с учетом распространения его новых вариантов. Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизни, если продолжим соблюдать уже проверенные меры по охране здоровья общества", — заявил Гебрейесус.

При этом он напомнил, что мир уже сталкивался со снижением заболеваемости коронавирусной инфекции, отметив, что тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.

"По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга", — подчеркнул директор ВОЗ.

Ранее в январе директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявлял, что полностью победить коронавирус будет очень сложно.

28 января ВОЗ подтвердила, что количество заболевших Covid-19 во всем мире превысило отметку в 100 млн человек. Американский университет Хопкинса и другие сервисы, отслеживающие новые случаи заболевания в режиме реального времени, сообщали об этом несколькими днями ранее.