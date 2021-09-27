Глава YouTube выступила после блокировки ролика "Умного голосования" в РФ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

При работе с властями команде YouTube приходится считаться с местными законами, заявила гендиректор платформы. Ранее YouTube заблокировал в РФ ролик со списком кандидатов от "Умного голосования".

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Руководство компании Google считает свободу слова "основной ценностью", в том числе в России, заявила генеральный директор принадлежащего IT-гиганту видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки. Однако при работе с властями "существует много вещей, которые нам приходится учитывать", будь то местные законы или происходящее в стране, уточнила она в интервью телеканалу Bloomberg Television, показанном в воскресенье, 26 сентября. Слова Воджицки прозвучали через несколько дней после того, как YouTube заблокировал в РФ ролик команды оппозиционного политика Алексея Навального со списком кандидатов от "Умного голосования".

YouTube принимает решения о выполнении местного законодательства на основе ряда "различных факторов", указала гендиректор хостинга. По ее словам, в случае возникновения "предмета разногласий" с властями YouTube будет делать все возможное, чтобы разрешить ситуацию. Запросы властей той или иной страны "не всегда относятся к тем, которые нам имеет смысл выполнять, но в определенных случаях мы будем выполнять их", отметила Воджицки.

Блокировка ролика команды Навального в РФ после требований Роскомнадзора
Вечером 18 сентября YouTube заблокировал для российских пользователей ролик команды Навального с рекомендациями "Умного голосования" на выборах в Госдуму РФ. Это произошло после требований Роскомнадзора.

В то же время компании Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих онлайн-магазинов, а мессенджер Telegram заблокировал созданный командой оппозиционера бот "Умного голосования". Со своей стороны, Алексей Навальный раскритиковал IT-компании, обвинив руководство Apple и Google в трусости и выразив разочарование основателем Telegram Павлом Дуровым.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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