Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обратился к Международному уголовному суду (МУС) и попросил разрешить Претории не арестовывать президента РФ Владимира Путина — в случае его прибытия в страну — поскольку арест стал бы равноценен объявлению войны Москве. Об этом во вторник, 18 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

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Рамапоса направил соответствующее обращение 27 июня в ответ на судебный иск, поданный оппозиционным "Демократическим альянсом" с требованием к правительству арестовать Путина, если он прибудет на саммит БРИКС с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, передало Reuters.

Сирил Рамапоса уточнил, что задействовал статью 97 Римского статута о "консультациях". Она устанавливает, что если с просьбой МУС связаны проблемы, государство, получившее ее, безотлагательно должно провести консультации. При этом президент заявил, что не может раскрывать детали. "У ЮАР есть очевидные проблемы с выполнением запроса об аресте и выдаче президента Путина", — говорится в аффидевите Рамапосы. "Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента стал бы объявлением войны", — добавил он.

В Кремле пока не сообщили, поедет ли Путин на саммит

Пресс-секретарь Сирила Рамапосы отказался от комментариев. Представитель МУС также на момент публикации не отреагировал на запрос журналистов.

В Кремле пока официально не сообщили, поедет ли президент РФ на саммит.

Эксперты: Мирная инициатива ЮАР и других стран Африки не имела успеха

Сирил Рамапоса в середине июня посетил Киев и Санкт-Петербург с миротворческой миссией вместе с лидерами еще шести африканских государств.

Мирная инициатива, предложенная ими, предполагала, в том числе необходимость достижения мира "с помощью переговоров и дипломатическими средствами", окончание боевых действий "как можно скорее", "деэскалацию конфликта с обеих сторон", "уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН" и "гарантии безопасности для всех стран".

Инициатива не имела заметного успеха, по мнению наблюдателей, Москва и Киев план не оценили.

ЮАР ранее пригласила на саммит БРИКС всех лидеров стран — членов этого объединения.

ЮАР признает юрисдикцию МУС

Формально, если Путин окажется на территории ЮАР, то власти этой страны должны будут арестовать российского лидера и передать его Международному уголовному суду, который в марте выдал ордер на арест президента РФ. ЮАР ратифицировала Римский статут в 2000 году и признает юрисдикцию этого суда.