Главнокомандующий ВСУ: с начала войны погибли почти 9000 украинских военных

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что с начала российского вторжения погибли почти девять тысяч украинских военнослужащих. Такие данные он привел на форуме "Защитники. Перекличка", сообщает "Интерфакс-Украина".

Залужный во время выступления сказал, что дети в Украине нуждаются в защите, "потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти девяти тысяч героев, которые погибли".

В последний раз власти Украины сообщали о своих боевых потерях в начале июля. Тогда советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его оценке, с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных. В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что за время войны погибли от 2500 до 3000 украинских военных.

Министерство обороны России сообщало об общих потерях российских войск дважды, в последний раз — 25 марта. Тогда ведомство заявило, что за время боевых действий в Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 человек получили ранения. По состоянию на 19 августа "Русская служба Би-би-си" и "Медиазона" на основе открытых данных подтвердили, что с начала войны погиб 5701 российский военнослужащий. По оценке Пентагона на 8 августа, с начала войны от 70 до 80 тысяч российских военных погибли или получили ранения.

В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон.