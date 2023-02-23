За прошедшие 12 месяцев журналисты со всего мира взяли сотни интервью, сняли сотни репортажей и опубликовали сотни расследований о войне — солдатах и мирных жителях, сражениях и жизни в тылу, деньгах и бескорыстной помощи, чувствах и делах. В специальном выпуске еженедельного дайджеста Delfi рассказывает о 12 важных и интересных текстах на русском языке, посвященных российскому вторжению в Украину.

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"Новая газета": Херсон

Репортаж Елены Костюченко, которая с самого начала российского вторжения находилась на юге Украины, о первом месяце войны в Херсоне — единственном областном центре, который смогла (на девять месяцев) занять армия РФ.

"Холод": Ночь — это самое плохое время суток

Репортаж Таисии Бекбулатовой из Бородянки — прожившего месяц в оккупации киевского пригорода, где местные жители после ухода российских военных искали родственников в братских могилах, восстанавливали разрушенные дома и пытались жить дальше.

"Спектр": Та самая бабушка с красным флагом

Интервью Дмитрия Дурнева с харьковчанкой Анной Ивановой, которая против своей воли весной стала одним из главных пропагандистских символов в России, хотя, как выяснилось, совсем не поддерживает вторжение в Украину и очень хочет мира.

"Медиазона": Самая полная карта мародеров

Дата-исследование о том, как вскоре после начала войны из пунктов службы доставки СДЭК в приграничных с Украиной регионах стали подозрительно часто отправлять крупногабаритные посылки в города, где дислоцируются отправленные в соседнюю страну российские воинские части.

"Настоящее время": Разрыв связи

Документальный фильм Андрея Лошака о том, как война и пропаганда разделили многие российские семьи, в которых дети выступают против вторжения, а родители поддерживают действия Кремля.

"Русская служба BBC": Мы потеряли все, что заработали тяжелым трудом

Расследование Андрея Захарова и Марии Коренюк о том, как из оккупированных регионов Украины летом прошлого года вывозили подсолнечник — журналисты выяснили, кто этим занимался, как оформлялись заказы и по каким маршрутам заполненные сельхозпродукцией грузовики ехали в Россию.

"Служба поддержки": Девятиэтажка

Собранный в сторис в Instagram документальный сериал о жителях одного обычного многоквартирного дома в Мариуполе — горожане передали журналистам скриншоты и голосовые сообщения из домового чата, а также собственные фотографии и видео, снятые во время осады города.

"Дождь": Одесса военного времени

Репортаж Петра Рузавина о том, как изменился за первые полгода войны крупнейший украинский город на Черном море, который очень хотели захватить российские военные и который сохраняет собственную идентичность несмотря на ракетные обстрелы.

"Важные истории": Командир дал приказ: "В расход их"

Расследование Екатерины Фоминой о группе российских военных во время оккупации села Андреевка в Киевской области, которое началось с оставленного ими мобильного телефона — по сделанным снимкам журналистка смогла вычислить тех, кто убивал и грабил мирных жителей, и даже связаться с одним из солдат, который (под запись!) во всем сознался.

"Проект": Кому мать родна

Расследование Екатерины Резниковой о чиновниках, которых Кремль назначил на разные должности в оккупированных регионах Украины — как выяснилось, местных в руководстве "новых территорий" почти нет, но маргиналов с криминальным прошлым во власть берут довольно охотно.

"Медуза": Что я чувствовал? Да иди ты на ***!

Репортаж Шуры Буртина, который за два месяца поездок по Украине поговорил с десятками местных жителей и зафиксировал жизнь в военное время в разных городах страны: от Краматорска до Львова, от Киева до Николаева.

The Insider: TikTok на службе ФСБ

Рассказ о необычном эксперименте журналистов — представившись "заказчиками из Кремля", они связались с несколькими российскими блогерами и предложили им снять ролики с абсурдными и даже полностью выдуманными утверждениями о войне. Выяснилось, что заказать такой контент для многотысячной аудитории стоит совсем недорого, а его авторы вообще не вникают в то, что говорят.

Бонус: подкаст, который уже год ведут украинка и россиянин

В начале марта 2022 года украинская журналистка Анна Филимонова и российский журналист Алексей Пономарев запустили подкаст "Кавачай", в котором поначалу (почти каждый день!) обсуждали собственные мысли и переживания из-за начавшегося вторжения, а потом стали звать коллег и экспертов, чтобы разобраться в важнейших событиях войны и самых популярных нарративах об обеих сторонах конфликта. Гостями "Кавачая" стали и авторы многих материалов из этого дайджеста, рассказавшие подробнее о своих публикациях: Андрей Лошак, Екатерина Фомина, Таисия Бекбулатова, Петр Рузавин и другие. Отдельно рекомендуем выпуски с журналистом Павлом Каныгиным о том, как все началось в 2014-м, журналистом и историком Глебом Гусевым об Оранжевой революции, медиаменеджером Ильей Красильщиком о "провале российской нации" и журналисткой Марией Борзуновой о методах кремлевской пропаганды.