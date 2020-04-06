Главный эпидемиолог Литвы: пик коронавируса еще не достигнут, число заболеваний будет расти

Пик коронавируса в Литве может быть достигнут в ближайшие недели, число тяжелых случаев и смертей от вируса будет возрастать, предупреждает главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

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По ее словам, фиксировавшиеся несколько дней подряд более низкие цифры новых случаев дали ошибочные надежды на то, что пик эпидемии в Литве может быть пройден.

"Я бы хотела обратить внимание, что успокаиваться еще слишком рано. Этот вирус распространяется нестандартно, пик эпидемии, на наш взгляд, еще не достигнут, возможно, он будет достигнут в ближайшие недели. Это значит, что в ближайшие недели у нас будет намного больше заболеваний", — сказала Ашоклене на пресс-конференции в правительстве 6 апреля.

По ее словам, смертность в Европе от Covid-19 составляет 8%, а в Литве она пока 1,5%.

"Однако по мере развития эпидемии вполне вероятно, что у нас будет больше заболеваний в тяжелой форме, больше летальных случаев, нам их просто не избежать", — отметила специалист.

Она сказала, что пик будет зависеть от самого населения, насколько эффективно ограничивается передвижение людей.

Главный эпидемиолог также призвала не спешить смягчать условия карантина, а при обсуждении такой возможности взвесить риск для поставщиков услуг заразиться самим или заразить других.

"Нужно продолжать ограничительные меры. И только когда мы убедимся, что распространение эпидемии замедляется, только тогда, на мой взгляд, мы сможем говорить об ослаблении ограничительных мер", — подчеркнула она.

В Литве подтверждено 843 случая коронавируса, 14 человек умерли. В больницах находится 138 человек, 19 из них в тяжелом состоянии.