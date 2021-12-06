Главный инфекционист США назвал обнадеживающими данные об "омикроне"

По мнению Энтони Фаучи, омикрон-вариант коронавируса пока не выглядит очень опасным, но нужно проявлять осторожность. ВОЗ ранее указала на отсутствие смертей среди заразившихся этой мутацией.

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Американский иммунолог Энтони Фаучи, с 1984 года руководящий Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), назвал обнадеживающими первоначальные данные о новом варианте коронавируса SARS-CoV-2 — "омикрон", однако предостерег от преждевременных выводов.

"Пока что не похоже, что (омикрон-вариант — Ред.) представляет высокую степень опасности, — сказал он в интервью телеканалу CNN в воскресенье, 5 декабря. — Но мы действительно должны быть очень осторожны, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что он менее серьезный или не вызывает серьезных заболеваний по сравнению с дельта-вариантом".

По данным органов здравоохранения США, омикрон-вариант стремительно распространяется по всей стране. На прошлой неделе американские власти ограничили въезд в страну из Южно-Африканской Республики и семи других африканских государств. Фаучи выразил надежду на возможную отмену этих ограничений "в достаточно разумные сроки".

Омикрон-вариант коронавируса

Вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".

По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций он может быть еще заразнее, чем получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире — вариант "дельта".

Несколькими днями ранее в ВОЗ сообщили, что в мире пока не зафиксировано смертельных случаев среди заразившихся омикрон-вариантом. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, организации понадобится еще несколько недель для изучения "омикрона", чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.