Главный метеоролог Венгрии лишился работы из-за прогноза погоды

Правительство Венгрии отменило масштабный фейерверк в честь национального праздника из-за предсказанных синоптиками грозы и сильнейшего ливня. Но прогноз не оправдался. В итоге гром и молнии метало правительство, и глава метеослужбы с его заместителем были уволены.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Празднование дня Святого Иштвана должно было пройти в Будапеште в минувшую субботу, 20 августа. Великого князя Иштвана, который централизовал власть и превратил Венгрию в христианское государство, называют основателем Венгрии. В 1083 году король Иштван был канонизирован папой Григорием VII.

Национальный праздник планировалось отметить "самым большим салютом в Европе", как обещали организаторы, закупившие для этого 40 тысяч фейерверков. Их установили их в 240 точках на пятикилометровом участке реки Дунай в столице Венгрии. Ожидалось, что за зрелищем будут наблюдать около 2 млн человек.

За семь часов до грандиозного мероприятия правительство решило отложить его, сославшись на предупреждение об экстремальных погодных условиях: метеорологи пообещали страшный ливень.

Однако, через семь часов на Будапешт не упало не единой дождинки. Ливень, предсказанный Национальной метеорологической службой, изменил направление и вместо этого обрушился на восточную Венгрию, полностью миновав столицу.

Метеослужба извинилась за сорванный из-за прогноза праздник, объяснив, что произошел наименее вероятный исход событий и что неопределенность является частью прогнозирования погоды.

Но было уже поздно.

Сегодня министр инноваций и технологий Ласло Палкович, в чьем ведомстве находится метеослужба, уволил ее начальника и заместителя.

Реакция венгров была неоднозначной — одни осудили решение правительства уволить метеорологов и в целом выступают против фейерверков во время войны в Украине, другие — были в ярости из-за якобы некомпетентности синоптиков и рассчитывают, что в следующую субботу фейерверк уж точно состоится.