Главный раввин России: Лаврову следует извиниться

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что у Гитлера якобы были еврейские корни.

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"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку", - заявил Лазар в комментарии Jewish Telegraphic Agency (JTA).

Россия с начала войны обвиняет украинское политическое руководство в нацизме. На возражение итальянского журналиста о том, что Зеленский - еврей, Лавров заявил, что у Гитлера тоже были еврейские корни, и что евреи сами бывают ярыми антисемитами.

Лазар назвал "неуместным" проводить какие-либо сравнения между Холокостом и текущими событиями в Украине. Он сказал JTA, что такие сравнения "принижают заслуги героических солдат, освободивших Аушвиц".