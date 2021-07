Главный редактор The Insider сообщил об обыске в своей квартире

В Москве к главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову пришла полиция. Утром в среду, 28 июля, он успел написать об этом в Twitter, предположив, что это обыск, и попросив приехать адвокатов.

"МБХ медиа" пишет со ссылкой на правозащитников, что связь с главредом The Insider пропала практически сразу. Жена Доброхотова позвонила на горячую линию "ОВД-Инфо". К журналисту выехала адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.

Между тем журналист-расследователь Сергей Ежов сообщил, что в тот же день Доброхотов планировал улететь из России.

The Insider указывает, что обыски проходят также у родственников главреда издания, но не конкретизирует, у кого именно.

Редакция издания сообщила, что обыски могут проходить в рамках дела о клевете, которое завели по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Дело было открыто в апреле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Ван дер Верффа. The Insider сообщал, что голландский журналист за деньги распространял информацию о сбитом в Донбассе малайзийском "Боинге".

23 июля министерство юстиции РФ включило The Insider в список СМИ — "иностранных агентов". В ответ главный редактор издания заявил, что портал "будет работать, как работал". "The Insider — это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются", — указал Доброхотов в интервью "МБХ медиа".

The Insider был основан в 2013 году и специализируется на журналистских расследованиях. Наибольшую известность получили материалы, созданные совместно с группой Bellingcat о причастности РФ к катастрофе малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году над Донбассом, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом "Новичок".