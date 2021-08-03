Главу правозащитной организации "Белорусский дом в Украине" нашли повешенным

Глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, который пропал в понедельник в Киеве, найден повешенным, одна из версий полиции - убийство, замаскированное под суицид. Шишов, по словам его знакомых, накануне утром мог уйти на пробежку и не вернулся. Его организация помогала бежавшим за границу белорусам.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тело гражданина Беларуси обнаружили в одном из киевских парков неподалеку от места, где он жил, говорится в сообщении полиции.

Полицейские завели уголовное дело по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид, следует из сообщения.

Полиция Киева обратилась ко всем, кто знал Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии и возможных угрозах. Его мобильный телефон и личные вещи изъяты с места происшествия.

Накануне стало известно, что 26-летний руководитель сообщества взаимопомощи белорусов "Белорусский дом в Украине" пропал в Киеве.

Шишов, как рассказывали его коллеги, утром в понедельник "вышел,предположительно на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся". При этом, по их словам, с его телефона было сделано несколько звонков, которые сразу сбрасывались при ответе.

"Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - говорили в организации помощи соотечественникам. Друзья Шишова утверждают, что за ним могли следить.

"Белорусский дом" сообщал, что поисками их коллеги занимается полиция, погранслужба и Служба безопасности Украины (СБУ), а также волонтеры.

В полиции же накануне сообщали, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром предположительно вышел на пробежку и не вернулся. "Когда человек перестал выходить на связь, его сожительница обратилась на 102", - рассказали в полиции.

"Белорусский дом в Украине" - некоммерческая общественная организация, которая помогает гражданам Беларуси, покинувшим страну и пострадавшим от политических преследований. В частности, оказывает поддержку вновь прибывшим в поисках жилья и работы, а также с юридическими консультациями, следует из описания на сайте.

Украина, Польша и Литва - страны, куда чаще всего направляются противники Александра Лукашенко, опасающиеся оказаться за решеткой после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Новость об изчезновении Шишова появилась вскоре после скандала с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, участвующей в Олимпийских играх в Токио. Ей была предоставлена ​​гуманитарная виза из Польши после ее отказа вылететь домой раньше срока. 24-летняя Тимановская заявила, что ее пытались насильно отправить в Беларусь.