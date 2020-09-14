Главу Римско-католической церкви Белоруссии лишили паспорта
Foto: AP/Scanpix/LETA

Главу Римско-католической церкви Белоруссии, архиепископа Тадеуша Кондрусевича лишили белорусского паспорта. Об этом сообщается на официальном сайте РКЦ со ссылкой на полученный ответ из Госпогранкомитета.

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31 августа Кондрусевичу было отказано во въезде в Белоруссию из Польши без объяснения причин.

"Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным", — говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что архиепископ не был пропущен в страну, так как "получил задание на польской стороне".

Кондрусевич призывал власти Белоруссии начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал "неадекватными и противоправными" действия представителей силовых структур страны на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди.

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Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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