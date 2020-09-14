Главу Римско-католической церкви Белоруссии лишили паспорта

Главу Римско-католической церкви Белоруссии, архиепископа Тадеуша Кондрусевича лишили белорусского паспорта. Об этом сообщается на официальном сайте РКЦ со ссылкой на полученный ответ из Госпогранкомитета.
31 августа Кондрусевичу было отказано во въезде в Белоруссию из Польши без объяснения причин.
"Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным", — говорится в сообщении Госпогранкомитета.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что архиепископ не был пропущен в страну, так как "получил задание на польской стороне".
Кондрусевич призывал власти Белоруссии начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал "неадекватными и противоправными" действия представителей силовых структур страны на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди.