Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса

Глава госпиталя в городе Ухань в Китае умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает The Global Times в своем Twitter-аккаунте. Информация о смерти врача также появилась на Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Смерть наступила утром во вторник, 18 февраля, уточняет агентство. По данным The Global Times, он стал первым руководителем медучреждения, скончавшимся от вспышки коронавируса.

R.I.P. Liu Zhiming, director of Wuchang Hospital in coronavirus epicenter #Wuhan passed away Tuesday due to #COVID19, becoming the first hospital director to die amid the outbreak that caused over 70,000 infections in #China: reports pic.twitter.com/J2qmDddARN