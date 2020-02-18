Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса

Глава госпиталя в городе Ухань в Китае умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает The Global Times в своем Twitter-аккаунте. Информация о смерти врача также появилась на Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Смерть наступила утром во вторник, 18 февраля, уточняет агентство. По данным The Global Times, он стал первым руководителем медучреждения, скончавшимся от вспышки коронавируса.

R.I.P. Liu Zhiming, director of Wuchang Hospital in coronavirus epicenter #Wuhan passed away Tuesday due to #COVID19, becoming the first hospital director to die amid the outbreak that caused over 70,000 infections in #China: reports pic.twitter.com/J2qmDddARN — Global Times (@globaltimesnews) February 18, 2020

Сообщения о смерти врача появлялись ранее. Об этом сообщала газета ЦК КПК «Жэньминь Жибао», но позже сообщение было удалено. Впоследствии The Daily Mail опровергла информацию о смерти директора госпиталя, сообщив, что он все еще находится на лечении.

Город Ухань в провинции Хубэй стал эпицентром, откуда в декабре 2019 года начал распространяться новый тип коронавируса. Вскоре вирус распространился в других регионах страны, а также за рубежом. По последним данным, его жертвами стали более 1860 человек, число случаев заражения превысило 72 тыс.