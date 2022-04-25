Главы Госдепа и Пентагона пообещали новую помощь Киеву
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Госдеп США подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американское ведомство подтвердило, что визит состоялся только после того, как оба чиновника администрации Джо Байдена покинули Украину.

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Это первый визит высокопоставленных американских чиновников в Украину после начала российского вторжения.

Украине была обещана дополнительная военная помощь на сумму 713 млн долларов.

"Хочется, чтобы мы имели тяжелое мощное вооружение", - говорил Зеленский до встречи, добавив, что последнюю неделю ситуация с поставками оружия улучшилась.

По словам Блинкена, в понедельник Байден назначит нового посла США в Украине. Предыдущая посол Мари Йованович завершила работу в Киеве досрочно, в 2019 году.

Новым послом, как ожидается, станет Бриджит Бринк, нынешняя посол США в Словакии.

Госсекретарь США также пообещал, что в Киев с этой недели начнут постепенно возвращаться уехавшие из-за войны дипломаты.

После Киева министр обороны США Остин направится в Германию, где на американской базе Рамштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.

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