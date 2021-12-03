Главы Литвы, Польши и Украины призвали ужесточить санкции против России

Вильнюс, Варшава и Киев призывают международное сообщество ужесточить санкции против Москвы, говорится в совместном заявлении президентов Литвы, Польши и Украины Гитанаса Науседы, Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Об этом пишет РБК.

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В документе лидеры трех стран заявили о "продолжающейся агрессии против Украины" со стороны России. Также они обратились к российской стороне с призывом к деэскалации с помощью "вывода своих войск с украинских границ и временно оккупированных территорий".

Науседа, Дуда и Зеленский вновь заявили об обеспокоенности из-за российского газопровода "Северный поток-2" и назвали проект угрозой для европейской безопасности, для безопасности европейского региона. Президенты договорились противостоять "монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент".

Президенты 2 декабря провели встречу по видеосвязи в формате "люблинского треугольника", отмечается на сайте главы Польши. Министры иностранных дел трех стран подписали декларацию о его создании в июле 2020 года. В ней стороны выразили приверженность углублять и расширять сотрудничество по линии вооруженных сил и в части борьбы с коронавирусом, а также поддерживать вступление Украины в НАТО и ЕС.

Возможность ввести против России экономические и политические санкции в случае "агрессии на Украине" допускали главы МИД стран — членов НАТО, заявил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, министры обсудили ситуацию на российско-украинской границе и дали четко понять, что "агрессивные действия не пройдут бесследно".

К мерам против российской стороны в случае эскалации на Украине также призывали исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. Глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ пообещал, что Москва отреагирует на возможные санкции.

Лидеры стран Запада начали предупреждать Москву о санкциях после того, как в СМИ стали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной.