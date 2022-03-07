​Главы МИД России и Украины встретятся 10 марта в Турции

Турция заявила о проведении первых переговоров между РФ и Украиной на правительственном уровне о прекращении военного конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должны встретится 10 марта в Анталье. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

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"Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встрече пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме", — отметил министр иностранных дел Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выступил с инициативой посредничества на таких переговорах.

Позже Москва подтвердила встречу министров иностранных дел двух стран в Турции. Встреча Лаврова и Кулебы при участии Чавушоглу планируется на полях дипломатического форума в Анталье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и Турции.

Как известно, сегодня в 16:00 по латвийскому времени в Беларуси начался третий раунд переговоров российской и украинской делегаций. Член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил в "Твиттере", что состав его делегации остался без изменений. В прежнем составе на переговоры в Беловежскую пущу приехала и российская делегация.