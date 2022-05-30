Главы парламентов стран НАТО в Вильнюсе: нельзя затягивать с решениями о вывозе зерна из Украины

Члены Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, собравшиеся в понедельник в Вильнюсе, призвали в ближайшее время найти решение по вывозу зерна и других продуктов из Украины, которая четвертый месяц борется с российским вторжением.

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Парламентарии из Украины, Испании и Великобритании подчеркнули, что, если не решить проблему, в Африке и на Ближнем Востоке возникнет нехватка продовольствия, что приведет к новым волнам миграции.

Глава испанской делегации Зайда Кантера указала, что Украина выращивает 10% объема мирового потребления зерна, 50% круп, значительную долю семян подсолнечника, из которых отжимается масло.

"На Африку и Ближний Восток приходится около 50% импорта этой продукции. По данным ООН, Африка столкнется с голодом. Как этого можно избежать? Ведь кризис голода в Африке представляет серьезную угрозу. Это угроза и для Европы, и южного фланга НАТО, что может привести к увеличению числа мигрантов в Южной Европе. Также могут вырасти масштабы торговли людьми", — заявила представитель Испании.

По ее словам, НАТО должна взять на себя специальную миссию по обеспечению доставки продовольствия туда, где оно необходимо.

Глава британской делегации Алек Шелбрук сказал, что решение должно быть найдено в течение нескольких недель. Он также призвал не опасаться военного вмешательства в этот вопрос.

"Силы стран, желающих взять на себя (ответственность — BNS) должны патрулировать море всеми необходимыми средствами. Или мы боимся потенциальной эскалации конфликта и по этой причине позволим миру голодать?" — сказал британский депутат.

По его словам, в решении этого вопроса также важна помощь ООН, но она должна быть подкреплена военными средствами. "Если военным силам нужно вмешаться, так тому и быть, чтобы Путин не победил", — сказал Шелбрук.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана заявил, что Североатлантический альянс рассматривает "эту конкретную ситуацию" и ищет дипломатические решения для разблокирования украинских портов.

"Россия блокирует украинские порты, чтобы шантажировать Украину, нас и весь остальной мир. Мы должны гораздо строже сказать, что они преступники", — подчеркнул он.

"Понятно, что мы должны найти демократические и надежные решения, чтобы вывезти зерно из украинских портов, чтобы оно достигло тех, кому предназначено", — сказал Джоана.

С другой стороны, по его словам, альянс должен преследовать и другие цели, в том числе избегать военного конфликта в Черном море.

"НАТО несет тройную ответственность: обеспечить безопасность одного миллиарда человек, следить за тем, чтобы эта война не обострилась, чтобы НАТО не воевала с Россией, и помогать Украине", — сказал первый заместитель генсекретаря.

Выступая в Вильнюсе, он также подчеркнул, что война президента России Владимира Путина стала причиной самого серьезного гуманитарного кризиса в Европе за последние десятилетия. "Поэтому мы должны противостоять нарративу Москвы о том, что во всем виноваты санкции. Это ложь", — заявил Джоана.

Из-за войны, развязанной Россией, Украина не может провезти через свои порты около 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая, поэтому обратились за международной помощью. Кроме того, новый урожай начнут собирать уже через пять недель.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил на прошлой неделе, что формирует коалицию стран для безопасного вывоза украинского зерна из Одесского порта, который заблокирован российскими войсками.

Одесса — крупнейший порт Украины, особенно важный для экспорта зерна. Его блокада угрожает глобальному снабжению продовольствием.