Главы самоуправлений Украины призвали коллег во всем мире бороться за закрытие неба над Украиной

В открытом письме руководители самоуправлений Украины призывах мэров и самоуправления по всему миру содействовать принятию решений о закрытии воздушного пространства над Украиной и введению еще более жестких санкций против России.

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В письме главы украинских муниципалитетов заявили, что понимают возможные причины, по которым ООН, НАТО и другие международные организации до сих пор не услышали призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть воздушное пространство над страной.

"Мы понимаем, какими могут быть причины, по которым это до сих пор не сделано, но нет оправданий тому, что оплачивается жизнями людей. Политики и мировые лидеры не простят себе того, что позволили умирать детям, которые могли бы стать врачами, писателями, инженерами, экономистами, умершими", — говорится в письме.

Мэры украинских городов призывают коллег использовать свои возможности влиять на решения лидеров и позиции представляемых ими политических партий, а также мобилизовать прямые контакты с городами-партнерами в Украине и на различных международных площадках.

"Вместе мы сможем найти решения, чтобы спасти Украину", — говорится в письме.

Письмо подписали более 800 руководителей крупных городов и самоуправлений Украины.