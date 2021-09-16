GlobalCheck: в России начали блокировать Google Docs из-за "Умного голосования"

Российские операторы начали блокировать в России сервис Google Docs. Накануне там были опубликованы списки кандидатов "Умного голосования".

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Блокировку docs.google.com вечером в среду заметили пользователи сайта ntc.party, а затем подтвердил проект GlobalCheck, занимающийся мониторингом системы интернет-блокировок в странах СНГ.

По его данным, сайт docs.google.com начали блокировать провайдеры МТС, "Мегафон" и "Ростелеком" в некоторых регионах.

"Вероятно, блокировка связана с публикацией списков "Умного голосования" на ресурсе "Google Документы", — сказано в сообщении GlobalCheck.

GlobalCheck в режиме реального времени проверяет доступность IP-адресов и доменов по разным протоколам с разных интернет-провайдеров.

15 сентября команда Алексея Навального опубликовала рекомендации "Умного голосования" — списки кандидатов, за которых его сторонникам предлагается отдать свой голос на выборах в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.

Списки "Умного голосования" были опубликованы в том числе на ресурсе Google Docs и платформе telegra.ph, созданной специально для мессенджера Telegram. Блокировку telegra.ph позднее также зафиксировал GlobalCheck.

Борьба с "Умным голосованием"

6 сентября сайт "Умного голосования" был заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры. Власти заявили, что проект используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации.

Структуры Навального летом были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента).

Летом малоизвестная компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края подала заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака с словосочетанием "Умное голосование". Би-би-си позже нашла косвенную связь "Вулинтертрейда" с силовиками.

Знак был зарегистрирован в короткий срок, и в начале сентября "Вулинтертрейд" подал иски в Арбитражный суд Москвы к "Яндексу" и Google с требованием не выдавать в поиске результаты с этой фразой.

Арбитражный суд Москвы 3 сентября в качестве обеспечительной меры обязал поисковики прекратить выдачу словосочетания "Умное голосование". После внесения ссылок на сайт в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса".

Google ссылки не убрал — при запросах ссылка на сайт "Умного голосования" по-прежнему отображается первой. 13 сентября СМИ сообщили, что в московский офис Google пришли приставы. На следующий день Федеральная служба судебных приставов подтвердила, что их визит был связан с "Умным голосованием" и требованием исполнения решения арбитражного суда по иску "Вулинтертрейда".

Ранее Роскомнадзор направил письма в Apple, Google, Cloudflare и Cisco с требованием прекратить предоставлять приложению и сайту "Умное голосование" возможности для обхода блокировок в России.

Роскомнадзор заявил, что будет расценивать отказ компаний выполнить это требование "как иностранное вмешательство" в выборы в Госдуму.