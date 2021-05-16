"Глубина вранья была такой, что это понимали дети, взрослые, все". Чубайс рассказал о тяготах жизни в СССР

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями, бывший вице-премьер и экс-глава администрации президента РФ Анатолий Чубайс в интервью журналисту Виктору Лошаку объяснил причины своей нетерпимости к советской власти.

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Поздняя советская власть — это 18 лет "брежневского застоя", которые сменила "гонка на катафалках", заявил Чубайс.

"Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька". <…> Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено", — сказал он.

По словам Чубайса, такая ложь была во всех сферах жизни СССР: в новостях, на собраниях трудящихся или первомайских демонстрациях, и чем дальше, тем приводила к большему "отвращению". "Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи", — заявил он.

В ноябре 2019 года Чубайс в документальном фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи" назвал идиотами граждан СССР, веривших в искренность режима. Автор фильма говорил о "брежневском застое", при котором не было "никаких перспектив, но и никаких репрессий". "К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца", — заявил тогда Чубайс.

По его словам, "ежедневное вранье" начиналось с дикторов программы "Время", которые "радовали телезрителей новыми трудовыми успехами". "После этого ты заходишь в магазин, видишь там гнилую капусту, а вечером снова включаешь программу "Время". Вот эта глубина вранья была такой, что это понимали дети, взрослые, это понимали все", — отметил Чубайс. В сложившейся ситуации он обвинял руководство страны.