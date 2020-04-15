Год после пожара в "Нотр-Даме": восстановление собора приостановлено из-за Covid-19

Ровно год прошел с разрушительного пожара в Соборе Парижской Богоматери в столице Франции. Президент страны Эмманюэль Макрон пообещал, что к 2024 году здание будет полностью восстановлено, однако пандемия коронавируса заставила в этом усомниться, пишет The Guardian.

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Инцидент в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. В результате пожара обрушился шпиль собора, пламенем оказалась объята несущая конструкция, однако обрушения фасада и двух башен удалось предотвратить.

Пламя быстро распространилось по зданию, потому что в базилике шли реставрационные работы. По этой причине здание было окружено строительными лесами.

В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания.

В итоге пожарным удалось спасти несущую конструкцию здания, но пламя основательно разрушило крышу собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что одна из главных достопримечательностей Парижа вновь откроется для посетителей в 2024 году, но в планы вмешалась пандемия коронавируса — 16 марта из-за угрожающей жизням людей болезни были приостановлены все восстановительные работы.

Тем не менее лица, отвечающие за ремонтные работы, верят, что собор, разрушенный пожаром ровно год назад, все еще можно восстановить в срок.

"Если каждый засучит рукава и спланирует свою работу, вполне возможно, что собор вновь откроется во всем своем величии через пять лет после инцидента", — заявил руководитель восстановительных работ Жан-Луи Жоржлин.

В январе специальный представитель президента Франции по вопросам восстановления заявил Национальному сенату, что пока рано судить, будет ли спасен собор, ведь для определения в каком состоянии находится здание предстоит решить ряд важных задач.

Представительница Исследовательской лаборатории исторических памятников Алина Манжен выразила более оптимистичное мнение, сказав: "Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. И он будет ярче и красивее, чем прежде".