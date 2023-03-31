Годовщина освобождения Бучи. Зеленский вручил городу знак отличия "Город-герой"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бучу вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы, чтобы почтить память жителей города, убитых во время российской оккупации. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины, пишет "Медуза".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Церемония прошла возле церкви Андрея Первозванного, где нашли массовые захоронения убитых жителей Бучи. Участники церемонии установили лампадки к памятному кресту возле братской могилы. Также были озвучены имена 77 убитых мирных жителей, чьи личности удалось установить, а также 11 военнослужащих, которые погибли в боях за Бучу.

Зеленский вручил главе Бучи Анатолию Федоруку знак отличия "Город-герой", который утвердили в Украине 21 марта этого года.

Лидеры Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы прибыли в Киев 31 марта, чтобы принять участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.