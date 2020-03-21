Голландца посадили на 70 суток за угрозу заразить коронавирусом полицейских

Вынося наказание, судья хотел предостеречь сограждан от угроз в адрес сотрудников полиции. 23-летний житель Нидерландов намеренно кашлял в лицо полицейским.

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В Нидерландах суд приговорил к десяти неделям административного заключения молодого человека, который намеренно кашлял на полицейских, заявляя, что заразил их коронавирусом. В пятницу, 20 марта, суд в Гааге признал его виновным в угрозе причинения смерти.

Судья мотивировал свое решение желанием предостеречь других сограждан от подобных поступков. Особенно в нынешнее кризисное время достойно порицания то, что мужчина собирался заразить сотрудников органов правопорядка, говорится в вердикте и уточняется: "Именно сейчас наши помощники заслуживают нашей защиты".

23-летний осужденный не был инфицирован вирусом SARS-CoV-2. В ночь на 18 марта он ехал на автомобиле петляя и с превышением скорости и был остановлен полицией. Отказавшись от теста на содержание алкоголя в крови, молодой человек стал намеренно кашлять в лицо задержавшим его двум полицейским, заявляя: "У меня коронавирус, а теперь и у вас!".