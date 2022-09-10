Голос экс-президента России Медведева не был учтен в электронном списке избирателей на муниципальных выборах в Москве

В электронном списке избирателей Москвы отсутствуют данные о голосовании заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом "Медиазоне" анонимно рассказали сотрудники нескольких московских избирательных комиссий, сообщает "Медуза".

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На нынешних муниципальных выборах в Москве впервые применяется единый электронный список всех московских избирателей. Поиск по нему доступен из любой комиссии. В списке указано, получал ли конкретный человек бюллетень, когда это было сделано и каким образом (на участке, на дому или в дистанционной форме), пишет "Медиазона".

В строке с данными Дмитрия Медведева в списке указано, что он может голосовать "На участке", но бюллетень ему по состоянию на утро 10 сентября "Не выдавался". При этом 9 сентября на странице Медведева в "Вконтакте" было опубликовано видео, из которого следует, что зампредседателя Совбеза проголосовал дистанционно.

Когда избиратель голосует дистанционно, это практически сразу отображается в едином списке, рассказал "Медиазоне" сотрудник одной из избирательных комиссий. В частности, по его словам, из единого списка избирателей следует, что президент России Владимир Путин получил электронный бюллетень еще 9 сентября, хотя Кремль сообщил об участии президента в дистанционном голосовании лишь 10 сентября.

Помощник Медведева Олег Осипов, выслушав вопрос "Медиазоны" о том, почему голоса Медведева не оказалось в списке, бросил трубку. Так же поступил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.