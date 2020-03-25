Голосование о поправках в Конституцию России перенесено. Следующая неделя будет выходной

Президент РФ Владимир Путин, отменивший визит в Санкт-Петербург, выступил в среду с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса.
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию. "Считаю, что голосование по поправке к Конституции надо перенести", — заявил Путин. Решение о новом дне будет принято позже после консультаций со специалистами.
Следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением зарплаты. "Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. <…> Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы", — цитирует главу государства РИА "Новости".
Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Структуры жизнеобеспечения, в частности "медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней" продолжат работать.
В рамках действий по поддержке экономики президент предложил следующие меры:
—В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.
—Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.
—Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.
—Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.
—В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину
должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
—Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам.
—Президент попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.
—Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.
—Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%.
—Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.
"Должны понимать, что Россия в силу географического положения не может отгородиться от угрозы. Заблокировать ее проникновение невозможно. Важны превентивные меры. Прошу с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей. Особенно это касается пожилых", — отметил Путин.
Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.