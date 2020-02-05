Голунов заявил, что не получал извинений от прокуратуры ЗАО Москвы

Журналист Иван Голунов заявил, что узнал из СМИ об официальных извинениях перед ним прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.

"Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз. Можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев", - сказал Голунов "Интерфаксу" в среду.

Ранее в этот же день в пресс-службе Генпрокуратуры России "Интерфаксу" сообщили, что прокуратура Западного административного округа Москвы направила Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

В середине января стало известно, что Голунов потребовал извинений от имени государства от Генпрокуратуры. В его жалобе на имя нового главы надзорного ведомства Игоря Краснова говорилось: "Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства".

Журналист напомнил, что извинения он должен был получить в письменной форме не позднее чем через месяц со дня прекращения уголовного дела.

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня сотрудники полиции Западного округа. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. В пресс-службе столичного ГУ МВД заявили, что у него при себе нашли наркотики, а дома - не только наркотики, но и весы. 8 июня он был отправлен под домашний арест. В суде он говорил, что наркотики ему подбросили. 11 июля глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело в его отношении закрыто за его непричастностью в преступлении.

Журналиста отпустили. В конце января 2020 года задерживавших его полицейских арестовали, обвинив в том, что они подбросили ему наркотики. Арестованные, которых еще летом уволили из полиции, вину отрицают. Голунов получил в деле статус потерпевшего.

3 февраля стало известно, что Генпрокуратура перенаправила заявление Голунова с требованием извинений в прокуратуру Москвы, указав, что извиняться перед реабилитированным должен прокурор, непосредственно надзиравшим за уголовным делом.

Также защите журналиста сообщили, что его обращение направили в городскую прокуратуру для проверки его доводов.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин прокомментировал это решение как попытку Генпрокуратуры "выставить крайней прокуратуру Москвы", поскольку именно Генпрокуратура в настоящее время осуществляет надзор за уголовным делом, по которому раньше обвиняемым проходил Голунов и по которому сейчас к ответственности привлекаются те, кто его задерживал.