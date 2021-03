Почти через полвека после того, как на Луну в последний раз ступала нога человека, мир, кажется, захлестнула вторая волна космической лихорадки: на этот раз на спутнике Земли планируется обосноваться всерьез и надолго.

Россия, США, Китай, Япония и другие страны (в том числе Евросоюз) уже в ближайшие 15-20 лет обещают построить на Луне постоянную инфраструктуру, необходимую для ее подробного изучения и добычи там полезных ископаемых.

Что добывать, правда, не очень понятно: пока что из всех теоретически представляющих интерес космических ресурсов ученым удалось подтвердить наличие на Луне разве что воды в замороженном виде. Впрочем, разработчиков амбициозных космических программ это не особо смущает: что-нибудь полезное наверняка найдется.

Учитывая, что международное законодательство запрещает странам делить Луну на части и объявлять их территорию своей собственностью, за ресурсы колонизаторам спутника, видимо, придется конкурировать между собой.

Как именно — непонятно. Очевидно, что необходимо установить какие-то правила поведения в космосе, которые стали бы общими для всех.

Первыми эту инициативу взяли на себя США — и в октябре прошлого года восемь стран (Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, ОАЭ, США и Япония) подписали разработанные НАСА "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords), которые неофициально уже успели окрестить "Космической конституцией". Чуть позже к участникам Соглашений присоединились Бразилия и Украина.

Документ формулирует самые общие принципы и носит рекомендательный характер, однако Россия — основной партнер США по международной космической станции (МКС) — наотрез отказалась подписывать Соглашения и вообще принимать участие в лунной программе НАСА "на вторых ролях". Москва заявила, что будет обживать Луну параллельно — на пару с Китаем.

Мировой консенсус не задался.



Разработанный НАСА документ начали критиковать еще до публикации — когда стало понятно, что осваивать Луну американские власти намерены в формате двусторонних государственных соглашений (например, с Японией), а реализацию миссий фактически отдадут на откуп частным компаниям.

Сначала были объявлены частные подрядчики для отправки на Луну пилотируемой миссии, потом — для разработки лунной станции "Гейтуэй" и так далее — вплоть до заключения четырех контрактов на покупку лунного грунта.

В октябре прошлого года журнал Science опубликовал открытое письмо канадских ученых под тревожным заголовком "Политика США ставит под угрозу безопасное освоение космоса". Написали его два профессора Университета Британской Колумбии: астроном Аарон Боули и политолог Майкл Байерс.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev