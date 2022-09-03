Гонка за пост премьера Британии: Главное о Лиз Трасс и Риши Сунаке (ВИДЕО)

Би-би-си собрала по 5 фактов о кандидатах на пост нового главы британского правительства: министре иностранных дел Лиз Трасс и бывшем министре финансов Риши Сунаке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

47-летняя Лиз Трасс, ныне глава министерства иностранных дел Британии, в начале своей карьеры смогла избраться в парламент только с третьей попытки. В 2014 году она стала самой молодой женщиной-министром в кабинете Дэвида Камерона. С тех пор она успела поработать с тремя премьерами. Свои политические взгляды она меняла не раз. И отличается жесткой риторикой в отношении России.

42-летний Риши Сунак — бывший министр финансов Великобритании, в политике он с 2015 года. Его уличали в нарушении ковидных ограничений во время пандемии, а его жену, наследницу индийского миллиардера, — в неуплате налогов.