Google и Apple готовят инструмент отслеживания контактов тех, кто заразился Covid-19

IT-гиганты Google и Apple ведут разработку технологии, которая поможет пользователям смартфонов получать информацию о том, что у них был контакт с человеком, заразившимся Covid-19. Предполагается, что эта функция будет встроена в операционные системы смартфонов, сообщает BBC News.

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Отслеживание будет происходить при помощи обмена анонимизированными кодами через Bluetooth. Пользователю нужно будет добровольно согласиться участвовать в работе этой системы. При этом персональная информация или GPS-данные собираться не будут. "Мы будем открыто публиковать информацию о нашей работе, чтобы другие могли ее анализировать", — говорится в совместном заявлении компаний.

Apple и Google доминируют на рынке операционных систем для смартофонов (соответственно, с iOs и Android). К середине мая планируется создать API — программный блок, который можно встраивать в другие системы, и таким образом добавить к мониторингу отдельные приложения, над которыми работают в том числе и госструктуры разных стран. Если использование новой функции станет массовым, то это может позволить смягчить ограничения на передвижение, отмечает BBC News.

Как это будет устроено?

BBC приводит такой пример

1) Джейн и Джон не знакомы друг с другом. Они встречаются в парке, болтают 10 минут и расходятся по своим делам.

2) Пока они разговаривают, их смартфоны автоматически обмениваются анонимизированным кодом.

3) Несколько дней спустя Джон сдает положительный текст на Covid-19 и подтверждает свой статус в приложении.

4) После получения разрешения смартфон Джона отправляет его анонимизированный код в центральную базу данных.

5) Смартфон Джейн сверяется с базой данных и ищет совпадение кодов.

6) Код совпадает, и Джейн получает уведомление о том, что у нее был контакт с человеком, инфицированным Covid-19.