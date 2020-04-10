Google и Apple готовят инструмент отслеживания контактов тех, кто заразился Covid-19

IT-гиганты Google и Apple ведут разработку технологии, которая поможет пользователям смартфонов получать информацию о том, что у них был контакт с человеком, заразившимся Covid-19. Предполагается, что эта функция будет встроена в операционные системы смартфонов, сообщает BBC News.
Отслеживание будет происходить при помощи обмена анонимизированными кодами через Bluetooth. Пользователю нужно будет добровольно согласиться участвовать в работе этой системы. При этом персональная информация или GPS-данные собираться не будут. "Мы будем открыто публиковать информацию о нашей работе, чтобы другие могли ее анализировать", — говорится в совместном заявлении компаний.
Apple и Google доминируют на рынке операционных систем для смартофонов (соответственно, с iOs и Android). К середине мая планируется создать API — программный блок, который можно встраивать в другие системы, и таким образом добавить к мониторингу отдельные приложения, над которыми работают в том числе и госструктуры разных стран. Если использование новой функции станет массовым, то это может позволить смягчить ограничения на передвижение, отмечает BBC News.
Как это будет устроено?
BBC приводит такой пример
1) Джейн и Джон не знакомы друг с другом. Они встречаются в парке, болтают 10 минут и расходятся по своим делам.
2) Пока они разговаривают, их смартфоны автоматически обмениваются анонимизированным кодом.
3) Несколько дней спустя Джон сдает положительный текст на Covid-19 и подтверждает свой статус в приложении.
4) После получения разрешения смартфон Джона отправляет его анонимизированный код в центральную базу данных.
5) Смартфон Джейн сверяется с базой данных и ищет совпадение кодов.
6) Код совпадает, и Джейн получает уведомление о том, что у нее был контакт с человеком, инфицированным Covid-19.