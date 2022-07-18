Google оштрафовали в России почти на 22 млрд рублей из-за видео о войне в Украине

Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в "повторном нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную в России информацию", и оштрафовал международный IT-гигант почти на 22 млрд рублей (почти 400 млн долларов). Это уже второй случай, когда к Google применяется оборотный штраф. Первый был назначен в конце прошлого года — и он был в три раза меньше.

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"Признать Google LLC виновной в административном правонарушении и назначить штраф в размере 21 млрд 770 млн 392 тыс. 317 рублей", — цитирует решение судьи Интерфакс.

В суде уточнили, что сумма штрафа — 10% от годовой выручки компании в России.

Представитель Google настаивал в суде на прекращении производства по делу в связи с необоснованностью и недоказанностью обвинений.

24 декабря мировой суд в Москве уже признавал компанию Google виновной в повторном отказе удалить запрещенную информацию и впервые назначил оборотный штраф в размере более чем 7,2 млрд рублей.

Оборотные штрафы

Российские суды начали штрафовать западные соцсети за неудаление запрещенной в России информации только в 2021 году. Административный кодекс был дополнен соответствующей статьей 13.41 в конце 2020 года.

Протоколы в суд направляет Роскомнадзор, если соцсети игнорируют требования регулятора и не блокируют публикации, на который указывают власти.

Сначала суды штрафуют соцсети на относительно небольшие для них суммы, но если нарушения, по мнению Роскомнадзора и судов, продолжаются, а сети не удаляют "запрещенный контент", то суд назначает уже оборотный штраф — это определенный процент от выручки компаний, и такой штраф в разы выше.

За что в этот раз?

Поводом для нового оборотого штрафа для Google, заявляли в Роскомнадзоре, стали материалы, размещенные на принадлежащем компании видеохостинге YouTube, который якобы "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о российском вторжении в Украину. Но не только: в вину IT-гиганту также поставили материалы, "пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций", а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube "недостоверную информацию" о российском вторжении, "дискредитирующую" российскую армию. Информация так и не была удалена, констатирует РИА Новости.

16 июня российская дочерняя компания Google ООО "Гугл" подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. В компании говорили, что работа московского офиса и выполнение финансовых обязательств стали невозможны из-за ареста банковского счета.

Арбитражный суд арестовал активы по искам к ООО "Гугл" от нескольких телеканалов. Самый крупный штраф в 1 млрд рублей в апреле был выписан в пользу "Царьграда" Константина Малофеева. Телеканал судился с компанией из-за блокировки его YouTube-канала. Российский суд встал на сторону телеканала, признав блокировку незаконной. В "Царьграде" заявили, что потратят полученные деньги на поддержку "спецоперации" в Украине.