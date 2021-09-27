Google отключит доступ к своим сервисам миллионам смартфонов Android

Корпорация Google собирается лишить пользователей устаревших версий смартфонов Android доступа к своим сервисам. Об этом пишет "РИА Новости".

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Так, владельцам устаревших версий эти смартфонов больше не будут доступны почта Gmail, видеосервис YouTube, карты Google Maps и другие приложения, который принадлежат компании Google.

Сообщается, что ограничение коснется смартфонов версии 2.3.7 и ниже — владельцы будут видеть сообщение об ошибке на экране. Для того, чтобы снова пользоваться сервисами Google, пользователям необходимо будет перейти на устройство Android 3.0 и новее.