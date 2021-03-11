Google планирует ввести налог для авторов роликов на YouTube
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американская корпорация Google планирует ввести налог для видеоблогеров со всего мира, создающих ролики на платформе YouTube, платить контрибуции придется за доходы, получаемые от просмотров их контента на территории США. Соответствующая информация представлена на сайте технической поддержки корпорации.

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Отмечается, что Google может начать взимать налог с июня 2021 года.

Кроме того, до 31 мая все авторы контента обязаны предоставить необходимые данные в сервис монетизации AdSense. В том случае, если надлежащая информация не будет предъявлена в срок, то корпорация может взимать до 24% всех заработков пользователей по всему миру.

В компании пояснили, что соответствующая мера необходима для соответствия требованиям Службы внутренних доходов Соединенных Штатов, по которым Google должен "собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США" и "в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США".

Накануне, 10 марта, сообщалось, что россияне столкнулись со сбоями в работе "Яндекса", Google и YouTube.

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Gazeta.ru

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